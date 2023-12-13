Завершены основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Пыхтино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В ТиНАО завершились основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Пыхтино", сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в своем телеграм-канале.

По его словам, главная задача состоит в улучшении пешеходной и транспортной доступности новой станции, а также организации к ней удобных подходов и подъездов.

Также город адаптирует эти пространства под запросы местных жителей. В частности, Бирюков напомнил, что сейчас завершается обустройство скейт-парка со специальным оборудованием для молодого поколения.

Заммэра рассказал, что возле станции уже убрали под землю воздушные провода, дополнительно проложили почти 470 метров системы водостока, обновили почти 22,1 тысячи квадратных метров покрытий на тротуарах и более 30,8 тысячи – на проезжей части.

Также специалисты организовали почти 350 машино-мест, смонтировали 150 современных фонарей и более 180 уличных торшеров, на пешеходных переходах разместили почти 30 опор контрастного освещения, установили три новых светофора и столько же заменили.

Рядом с "Пыхтино" оборудовали девять остановок, благоустроили небольшой сквер между домами 7 и 9 на улице Летчика Грицевца, где заменили покрытие дорожек, разместили лавочки и парковые качели.

В порядок привели двор храма Александра Невского и Центра развития и творчества Русской классической школы, а также обустроили почти 40,2 тысячи квадратных метров газона. Весной запланирована высадка около 240 деревьев и кустарников

В рамках второго этапа, который начнется в следующем году, планируется обновить улицу Авиаконструктора Петлякова и Проектируемые проезды № 7654, 7653 и 7506.

Ранее сообщалось, что после продления желтой ветки столичного метро изменилось 11 автобусных маршрутов. Транспортная доступность улучшилась у недавно открытых станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

В будние дни на этих автобусах проезжают более 24 тысяч человек. После изменений маршрутов транспорт подъезжает прямо к станциям, время ожидания на остановках и в пути уменьшилось.

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