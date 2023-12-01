Более 60 тыс человек воспользовались сервисом "По пути" в "Сколкове"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сервисом "По пути" за первый год работы в инновационном центре "Сколково" воспользовались более 60 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В прошлом году по решению мэра Москвы Сергея Собянина сервис "По пути" пришел в инновационный центр "Сколково", сделать это позволил перевод его работы на отечественное ПО. С момента запуска "По пути" на территории центра перевезены уже более 60 тысяч пассажиров", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, по будням 10 автобусов перевозят жителей и работников инновационного центра до станции МЦД Сколково и обратно, а еще между жилыми домами, учебными и бизнес-центрами.

Пассажирам напомнили, что заказать автобусы сервиса "По пути" можно через приложение "Московский транспорт".

Ранее сообщалось, что число пользователей приложения "Московский транспорт" превысило 1,5 миллиона человек. Зарегистрированным пользователям доступны аренда самокатов и автомобилей, оплата парковки, пополнение транспортной карты и ряд других функций.

Кроме того, москвичи могут отправить запрос чат-боту Александре или написать в техподдержку.

Москвичам рассказали о работе автобусов столичного сервиса "По пути"