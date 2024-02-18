Собянин подписал документ о выплатах матпомощи ветеранам-афганцам и их семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Члены семей военнослужащих, погибших в Афганистане, инвалиды и ветераны-афганцы получат материальную помощь в размере от четырех до 10 тысяч рублей. Соответсвующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Правительство Москвы приняло решение о выплате единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам-афганцам, а также семьям погибших в Афганистане военнослужащих, проживающим в столице в честь 35-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Сообщается, что выплаты получат около 18 тысяч человек. Размер материальной помощи составляет от четырех до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества ежегодно отмечается 15 февраля в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России".

Ранее Собянин подписал документ о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы. Выплату в связи с 79-й годовщиной Победы получат свыше 1 700 севастопольцев, жителей города-побратима Москвы. В этот раз размер выплаты составит 6 тысяч рублей, включая оплату почтовых услуг.

Собянин подписал документ о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы