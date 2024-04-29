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29 апреля, 16:15

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Собянин: инфраструктура для 6 автобусных маршрутов будет создана в ТиНАО в 2024 году

Собянин: инфраструктура для 6 автобусных маршрутов будет создана в ТиНАО в 2024 году

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В ТиНАО подготовят инфраструктуру для шести автобусных маршрутов. Какие работы будут выполнены в 2024 году, Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

В городском округе Щербинка и в ряде поселений расширят проезжую часть, обновят асфальт и разметку, на остановках смонтируют новые павильоны. Также будет создана безопасная инфраструктура для пешеходов: специалисты обустроят новые наземные переходы и дополнительно озеленят территорию.

Кроме того, в Щербинке запустят автобусы к станциям МЦД и социальным объектам. Новые маршруты пройдут через поселения Десеновское, Внуковское, Щаповское и Новофедоровское.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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