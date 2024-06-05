Движение на Замоскворецкой линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

Позже в департаменте уточнили, что движение осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что поезда не ходят от "Автозаводской" до "Белорусской" зеленой линии метро из-за человека на путях. В обратном направлении транспорт следовал с увеличенными интервалами.

Накануне на центральном участке Замоскворецкой линии метрополитена были временно увеличены интервалы движения поездов с целью проверки инфраструктуры.