05 июня, 22:36 (обновлено 05.06.2024 22:50)Транспорт
Движение на Замоскворецкой линии метро восстановлено
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.
Позже в департаменте уточнили, что движение осуществляется в соответствии с графиком.
Ранее сообщалось, что поезда не ходят от "Автозаводской" до "Белорусской" зеленой линии метро из-за человека на путях. В обратном направлении транспорт следовал с увеличенными интервалами.
Накануне на центральном участке Замоскворецкой линии метрополитена были временно увеличены интервалы движения поездов с целью проверки инфраструктуры.