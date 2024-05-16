Собянин: московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы

В Москве открыли онлайн-доступ к уникальным документам. Такими их помогли признать школьники и студенты колледжей, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В рамках проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" ребята научились анализировать историческую информацию, а также изнутри познакомились с работой Главархива. Они изучили почти 1,5 тысячи личных дел, среди них – информация о знаменитых ученых, таких как Иван Сеченов, Николай Пирогов, Сергей Вавилов, а также о поэтах, историках и других известных людях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.