Церемония прощания с Андриякой проходит в Москве в зале Академии акварели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с российским художником Сергеем Андриякой проходит в Академии акварели и изящных искусств в столице. На нее пришли коллеги, воспитанники и поклонники его работ.

В зале установлен венок от Владимира Путина. Картины талантливого живописца широко известны и украшают в том числе один из корпусов Кремля.

Андрияка ушел из жизни 16 мая в возрасте 65 лет. Причина смерти не уточнялась.

Похороны состоятся 18 мая на Введенском кладбище в Москве. В этот же день пройдет отпевание в храме Спаса Преображения на Болвановке.

Андрияка был известен не только как акварелист, но и педагог. Он был основателем и руководителем школы акварели, а также ректором Академии своего имени.

