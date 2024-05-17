17 мая, 12:47Культура
Церемония прощания с Андриякой проходит в Москве в зале Академии акварели
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Церемония прощания с российским художником Сергеем Андриякой проходит в Академии акварели и изящных искусств в столице. На нее пришли коллеги, воспитанники и поклонники его работ.
В зале установлен венок от Владимира Путина. Картины талантливого живописца широко известны и украшают в том числе один из корпусов Кремля.
Андрияка ушел из жизни 16 мая в возрасте 65 лет. Причина смерти не уточнялась.
Похороны состоятся 18 мая на Введенском кладбище в Москве. В этот же день пройдет отпевание в храме Спаса Преображения на Болвановке.
Андрияка был известен не только как акварелист, но и педагог. Он был основателем и руководителем школы акварели, а также ректором Академии своего имени.
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