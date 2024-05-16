16 мая, 15:23Культура
Сергея Андрияку похоронят на Введенском кладбище
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Народного художника РФ Сергея Андрияку похоронят 18 мая на Введенском кладбище в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Академию акварели и изящных искусств.
В этот же день пройдет отпевание в храме Спаса Преображения на Болвановке. Литургия начнется в 09:30, а отпевание – в 11:30.
За день до этого, 17 мая, с художником попрощаются в Академии акварели и изящных искусств. Церемония пройдет с 12:00 до 18:00 в доме 15 на улице Академика Варги.
О смерти Андрияки стало известно утром 16 мая. Российский живописец ушел из жизни в возрасте 65 лет. При этом причина смерти не уточнялась.
Андрияка был известен не только как акварелист, но и педагог. Он был основателем и руководителем школы акварели, а также ректором Академии своего имени.
Умер российский живописец и народный художник России Сергей Андрияка