Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ и установил новый рекорд

Российский хоккеист, капитан клуба Washington Capitals Александр Овечкин стал новым рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству регулярных сезонов с 40 голами и более. Об этом сообщает РИА Новости.

В матче первенства против Columbus Blue Jackets, Овечкин отметился заброшенной шайбой и таким образом довел число голов текущем сезоне до 40.

Для спортсмена текущий розыгрыш НХЛ является восемнадцатым в карьере. Овечкин стал первым в истории лиги, кому удалось забросить 40 и более шайб в течение тринадцати сезонов.

Общее число голов российского хоккеиста составило 820, Овечкин отстает от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ на 74 гола. Канадец-рекордсмен забил 894 гола за 1 487 матчей.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в гостевых матчах. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Гретцки с 446 шайбами.

До этого Овечкин забросил 400-ю шайбу в домашнем матче и стал пятым игроком в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги, которому это удалось.

