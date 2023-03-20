Овечкин забросил 819-ю шайбу в карьере НХЛ, оформив дубль в матче с Minnesota Wild

Фото: AP Photo/Stacy Bengs

Российский хоккеист, капитан клуба Washington Capitals Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против Minnesota Wild.

Таким образом россиянин довел общее число своих голов в НХЛ до 819, сократив отставание от рекордсмена лиги канадца Уэйна Гретцки (894 гола).

Кроме того, Овечкин довел свой результативный счет до 1478 очков (819 голов + 659 передач) в рамках регулярных чемпионатов. Тем самым российский хоккеист обогнал по аналогичному показателю канадца Стэна Микиту, который выступал за Chicago Blackhawks. В данном рейтинге лидером также является Гретцки с общим счетом 2857.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в гостевых матчах. Тогда россиянин в матче против Colorado Avalanche забросил свою 447-ю шайбу в выездных встречах.

До этого Овечкин забросил 400-ю шайбу в домашнем матче и стал пятым игроком в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги, которому это удалось.

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