18:09Спорт
Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца
Фото: instagram.com(принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)/aleksandrovechkinofficial
Российский хоккеист, форвард клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин заявил, что его отец ушел из жизни. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).
"Сегодня не стало моего отца... Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо", – написал спортсмен.
Ранее в СМИ появилась информация, что у отца Овечкина выявили тяжелое заболевание. По данным источника РЕН ТВ, у 71-летнего мужчины нашли злокачественное образование. Отца спортсмена якобы госпитализировали после новогодних каникул 10 января из-за обострившегося хронического заболевания сердца. После обследований врачи нашли у него опухоль, отмечал источник.
Накануне стало известно, что российский хоккеист временно покинул команду Washington Capitals. Уточнялось, что спортсмен принял такое решение, чтобы заняться здоровьем близкого человека.
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