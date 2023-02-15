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Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

Новости часа: хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

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Российский хоккеист, форвард клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин 15 февраля сообщил о смерти своего отца. Хоккеист попросил отнестись с пониманием и не беспокоить семью в столь тяжелое для нее время. Об этом Овечкин написал на своей странице в соцсети.

Накануне Washington Capitals объявил о том, что капитан клуба покинул расположение на неопределенный срок. В качестве причины называлось здоровье близкого человека и семейные дела.

Что конкретно случилось с отцом хоккеиста, пока официально неизвестно. СМИ писали о проблемах с сердцем у Михаила Овечкина, а также об онкологическом заболевании. Ему был 71 год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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