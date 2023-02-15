Матвиенко объяснила перенос заседания Совфеда на 22 февраля

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заседание верхней палаты парламента РФ перенесут на 22 февраля в связи с просьбой кабмина. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы сдвигаем заседание с 1 марта на 22 февраля. Почему? Потому что правительство обратилось к нам с просьбой – до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса", – указала сенатор.

Матвиенко объяснила, что указанные нормы должны заработать уже с 1 марта, чтобы бюджет формировался в нормальном объеме. Отдельно спикер Совфеда отметила, что уточнение причин переноса заседания направлено на борьбу с фейками и "версиями о каких-то грядущих непонятных событиях".

Ранее в среду, 15 февраля, стало известно, что 22 февраля пройдут внеплановые заседания двух палат Федерального собрания. С утра соберутся депутаты Госдумы, после этого, в 15:00 по московскому времени – Совет Федерации.

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