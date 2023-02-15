Заседания Совета Федерации и Госдумы пройдут 22 февраля

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Совете Федерации заявили о внеплановых заседаниях двух палат Федерального собрания, которые должны состояться 22 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра – Госдума, в 15:00 – мы", – рассказал источник в Совфеде.

По словам начальника комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко, сенаторы в этот день должны будут рассмотреть законы об интеграции новых регионов в правовое поле России.

В свою очередь, руководитель думского комитета по контролю Олег Морозов отметил, что заседание Госдумы плановое. Его заранее назначали на 22 февраля.

Ранее депутаты в ходе собрания одобрили сразу во втором и третьем чтениях закон об особенностях пенсионного и социального обеспечения в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Одна из инициатив предлагает с 1 марта 2023 года выделять в присоединенных регионах пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ. Вторая будет регулировать вопросы, которые связаны с интеграцией социальных прав жителей новых территорий в систему соцзащиты РФ.

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