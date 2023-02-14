Госдума одобрила законы о пенсиях и соцобеспечении в новых регионах РФ

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Думские депутаты в ходе собрания одобрили сразу во втором и третьем чтениях закон об особенностях пенсионного и социального обеспечения в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Одна из инициатив предлагает с 1 марта 2023 года выделять в присоединенных регионах пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ. Вторая будет регулировать вопросы, которые связаны с интеграцией социальных прав жителей новых территорий в систему соцзащиты РФ.

Законом предусматривается порядок и особенности исчисления трудового стажа при установлении страховой пенсии. Также предлагается регулирование дополнительного соцобеспечения, регистрация в системе индивидуального учета и представление необходимых сведений.

Уже с 1 марта специалисты пересчитают размеры пенсий и ежемесячных пенсионных выплат в присоединенных территориях. Если после перерасчета выплата не достигнет размера, "выплачиваемого на день, предшествующий дню такого перерасчета", то к пенсии будет полагаться доплата. Ее определит разница между старой и новой выплатой.

Согласно данным ГД, перерасчет коснется порядка 1,73 миллиона человек. Проживающие в новых регионах также могут рассчитывать на ежемесячное денежное пособие и соцуслуги. Проектом предполагается сохранить изначальное количество выплат, которые были там установлены. Все меры соцподдержки, которые хотят представить в присоединенных территориях с марта, охватят период с января 2023 года.

На льготы смогут рассчитывать в том числе и люди, которых признали пострадавшими от политических репрессий, радиационного воздействия, а также принимавшие участие в устранении последствий ЧП на Чернобыльской АЭС. Лица, имеющие статус почетного донора Украины, смогут получить те же преференции в РФ.

"Жители новых регионов будут получать пенсии, выплаты на детей, другие социальные пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам", – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В этом году количество получателей ежемесячной денежной выплаты для льготных категорий жителей составит 369,8 тысячи человек. Согласно данным ГД, расходы на такую выплату оцениваются в 15,7 миллиарда рублей.

О том, что кабмин внес в Госдуму законопроекты об особенностях пенсионного и социального обеспечения в новых российских регионах, стало известно 27 января.

Ранее Минтруд РФ заявил, что в новых регионах России предусмотрят 10 лет для перехода на общероссийский пенсионный возраст. Согласно проекту Федерального закона об особенностях пенсионного и соцобеспечения в новых регионах, жители будут получать пенсионные доплаты до 31 декабря 2032 года, на время переходного периода.

Новости часа: жителям новых регионов России будут доступны все виды пенсий

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