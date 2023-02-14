20:15Спорт
Александр Овечкин временно покинул Washington Capitals по семейным обстоятельствам
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Российский спортсмен Александр Овечкин временно покинул хоккейную команду Washington Capitals по семейным обстоятельствам. Об этом сообщил старший вице-президент команды Брайан Маклеллан на странице клуба в Twitter.
Отмечается, что такое решение хоккеист принял, чтобы заняться здоровьем близкого человека. При этом не уточнялось, о ком именно идет речь.
Ранее сообщалось, что российский спортсмен сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Так, в матче против Pittsburgh Penguins регулярного чемпионата россиянин забросил свою 812-ю шайбу. Таким образом, от рекордсмена Гретцки его отделяли 82 гола.
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