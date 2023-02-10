Москва онлайн покажет первый Московский лыжный марафон

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

12 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть первый Московский лыжный марафон. Мероприятие пройдет при поддержке Russialoppet, спортивного сообщества, которое занимается организацией соревнований по всей России с 1997 года. Планируется, что этот марафон войдет в календари Суперкубка, Кубка команд, а также проекта "Лаки Лузер".

Наш корреспондент Анна Луговская пообщается с участниками марафона и узнает о том, как они готовились к лыжной гонке.

Смотрите прямую трансляцию 12 февраля в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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