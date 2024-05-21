Суд рассмотрит жалобу на арест главного кадровика Минобороны РФ 23 мая

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Апелляционная жалоба на арест начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, была подана во 2-й Западный окружной военный суд, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

В суде добавили, что жалобу рассмотрят 23 мая в 13:00 в открытом режиме.

14 мая правоохранители арестовали Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генштаба, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной уголовного дела в отношении главного кадровика Минобороны стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) имени генерала армии Штеменко с индивидуальным предпринимателем Львом Мартиросяном.

Как рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, Кузнецов сейчас находится на карантине в следственном изоляторе № 2 "Лефортово". По словам правозащитника, заключенный не захотел общаться с членами ОНК.

