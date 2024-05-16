Арестованный главный кадровик Минобороны находится на карантине в СИЗО "Лефортово"

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Арестованный руководитель главного управления кадров министерства обороны РФ Юрий Кузнецов сейчас находится на карантине в следственном изоляторе № 2 "Лефортово", рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Об этом пишет "Регнум".

По словам правозащитника, заключенный не захотел общаться с членами ОНК.

"Юрию Васильевичу необходимо пройти карантин, который может продлиться до 10 дней. За это время ему предстоит пройти ряд медицинских исследований и анализов, общение с психологом, после чего он будет переведен из карантина и у него появится сокамерник", – уточнил он.

Мельников рассказал, что мужчина находится в камере площадью 8–12 квадратных метров, где есть телевизор, чайник и холодильник. Он подчеркнул, что его условия содержания под стражей не отличаются от тех, в которых пребывают остальные заключенные.

Ранее правоохранители арестовали Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генштаба, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной уголовного дела в отношении главного кадровика Минобороны стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) имени генерала армии Штеменко с индивидуальным предпринимателем Львом Мартиросяном.

При этом за четыре года службы Кузнецов приобрел советский автомобиль "Волга", 15 соток земли и долю в квартире.

