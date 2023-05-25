Футболист Дзюба прокомментировал продление контракта с "Локомотивом"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Футболист Артем Дзюба после продления контракта с клубом "Локомотив" поблагодарил его руководство за работу, а болельщиков – за доверие. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

"Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места. Потому что других для меня не существует. Обещаю, еще пошумим", – написал спортсмен.

По условиям соглашения, контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один. В текущем сезоне Дзюба, выступая за "Локомотив", забил восемь мячей в 11 матчах.

Ранее российская чемпионка Олимпийских игр 2020 года по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила о завершении международной карьеры. При этом она отметила, что полностью отказываться от спорта еще не готова. В 2020 году россиянка завоевала золото на Олимпийских играх в Токио.

