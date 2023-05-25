ГД приняла закон о доплате к пенсии тренеров, подготовивших олимпийских чемпионов

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Госдума приняла в третьем чтении закон о ежемесячной пенсионной доплате тренеров, подготовивших чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее прибавка полагалась только чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Доплата тренерам составит 12 585 рублей в месяц, это 250% от размера социальной пенсии. Нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом дополнительные выплаты прекратят, если тренера уличат в нарушении антидопинговых правил, а также если подопечный тренера будет лишен звания чемпиона, отмечается в документе.

Законопроект внесли в ГД депутаты во главе с вице-спикером палаты Сергеем Неверовым в июне 2021 года. Изменения вносятся в закон "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ".

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что участвовать в состязаниях мирового уровня смогут те граждане РФ, которые не выступают против миротворческого направления МОК, поддерживая спецоперацию на Украине.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин отметил, что российским спортсменам не стоит бойкотировать турниры, к которым они были допущены. Надо продолжать диалог с международными спортивными организациями, добавил он.