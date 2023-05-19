Матыцин призвал допущенных до стартов российских спортсменов не бойкотировать турниры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российским спортсменам не стоит бойкотировать турниры, к которым они были допущены, заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

"Бойкотировать вообще ничего никогда не нужно, надо продолжать диалог с международными спортивными организациями и с обязательным условием защиты интересов наших спортсменов", – передает РИА Новости его слова.

В начале года МОК сообщил, на каких условиях российские спортсмены смогут участвовать в мировых состязаниях. Так, к соревнованиям будут допущены те, кто не выступает против миротворческой миссии комитета, активно поддерживая СВО на Украине. Атлеты также должны придерживаться Всемирного антидопингового кодекса.

18 мая президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хотел бы видеть на Олимпийских играх представителей всех национальных комитетов, которые состоят в организации. По его словам, рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены к участию в квалификационных соревнованиях, которые уже проходят.

