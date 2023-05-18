Глава ОКР представит рекомендации об участии российских атлетов в нейтральном статусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) представит рекомендации об участии атлетов в состязаниях мирового уровня в нейтральном статусе, заседание пройдет 25 мая. Об сообщается на сайте организации.

"В числе основных пунктов повестки – выступление президента ОКР Станислава Позднякова о рекомендациях Олимпийского комитета России по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных спортивных организаций", – говорится в сообщении.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что участвовать в состязаниях мирового уровня смогут те граждане РФ, которые не выступают против миротворческого направления МОК, поддерживая спецоперацию на Украине.

Позже министр спорта Олег Матыцин рассказал, что на летних Олимпийских играх 2024 года от РФ смогут отправиться 180 спортсменов в случае их допуска. Глава ведомства подчеркнул, что Россия намерена и дальше продолжать обсуждать этот вопрос с международными спортивными организациями.