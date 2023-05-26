Овечкин назвал Дзюбу слабеньким игроком

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин назвал игрока "Локомотива" Артема Дзюбу слабеньким, следует из видео разговора Овечкина с игроком "Динамо" Федором Смоловым, размещенном в телеграм-канале футбольного клуба.

Смолов предложил Овечкину выбрать, против какого футбольного клуба он хотел бы сыграть, на что тот ответил – "Локомотив".

"У них Артем Дзюба, а ты у нас потолкаешься", – пошутил Смолов.

Однако Овечкин возразил, что с Дзюбой нечего толкаться, так как он слабенький.

Ранее сообщалось, что Овечкин посетил тренировочную базу московского "Динамо". В пресс-службе клуба сопроводители видео с хоккеистом комментарием о мастерстве Овечкина в чеканке шайбы клюшкой. Сам спортсмен ответил, что "мастерство не пропьешь".