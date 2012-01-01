"Локомотив" и "Краснодар" возглавили таблицу РПЛ после 10 тура

28 сентября состоялись сразу два матча 10 тура Мир Российской Премьер-лиги, в которых решалась судьба лидерства в чемпионате: "Локомотив" в столичном дерби принимал "Спартак", а "Зенит" из Санкт-Петербурга отправился в гости к "Краснодару". О самых ярких моментах поединков расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Локомотив" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 3:1 (2:1)

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Голы: Самошников, 7, 36, Воробьев, 58 – Барко (пенальти), 16.

"Локомотив": Лантратов, Ненахов (Севикян, 88), Ньямси, Монтес, Сильянов, Карпукас, Батраков (Сарвели, 81), Самошников, Баринов, Пиняев, Воробьев (Сулейманов, 59).

"Спартак": Максименко, Денисов (Хлусевич, 63), Абена (Умяров, 46), Бабич, Рябчук, Литвинов, Барко, Зобнин (Мартинс, 76), Угальде, Бонгонда (Маркиньос, 63), Николсон (Виллиан Жозе, 63).

Предупреждения: Бабич, 45+; Угальде, 47; Рябчук, 61; Самошников, 69; Барко, 71; Мартинс, 86; Хлусевич, 90+.

Очередной столичное дерби в новом сезоне Мир Российской Премьер-лиги, в котором команды решали совершенно противоположные задачи. "Локомотив" с первых туров неожиданно для многих влетел в чемпионскую гонку, даже несмотря на потерю целой группы лидеров, – и точно не хотел из нее выпадать. А вот "Спартак" пока чередует классные матчи с тусклыми, и поэтому на старте сезона слегка отвалился от группы лидеров.

Этот матч для красно-белых начался примерно так же, как и дерби с "Динамо" в прошлом туре – с пропущенного гола не первых минутах. "Локо" разогнал атаку по левому флангу, Сергей Пиняев пасом нашел вылетевшего из-за спины защитника гостей Илью Самошникова, и тот прошил Александра Максименко – 1:0. Правда, "Спартак" свою "баранку" на табло тоже закрыл быстро: прекрасная комбинация с выводом на удар Тео Бонгонды, и Артем Карпукас смог остановить конголезского полузащитника лишь с фолом. Пенальти без лишних конфузов исполнил Эсекьель Барко – 1:1.

Надо сказать, что в целом-то команды создавали не так много моментов. Но то, что получалось, обычно заканчивалось голом. Вот и на 36-й минуте "Локо" веером разыграл атаку с переводом на правый фланг, где все тот же Самошников, абсолютно позабытый защитой "Спартака", спокойно принял мяч в штрафной и неотразимо зарядил верхом – 2:1.



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

У красно-белых был шикарный шанс почти тут же сравнять счет: мощнейший выстрел Шамара Николсона в упор отразил Илья Лантратов. Но в целом же игра у "Спартака" в атаке совсем не шла, по случаю чего главный тренер команды Деян Станкович частенько застывал на бровке в задумчивой позе.

А уж на 58-й минуте его подопечные попали в совсем уж непростую ситуацию. Маэстро результативности старта сезона Алексей Батраков длинной передачей бросил в прорыв на правый фланг Дмитрия Воробьева, форвард чуть сместился, убрал под левую и оформил изумительный по красоте гол в дальнюю девятку с легким рикошетом от защитника Срджана Бабича – 3:1.

Дальше же "Локо" был ближе к тому, чтобы забить четвертый, чем "Спартак" – хотя бы второй. Главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов после игры не скрывал, что очень доволен своими подопечными.





Михаил Галактионов главный тренер "Локомотива" Честь и хвала ребятам, что команда сегодня играла сердцем. Это духовитая победа, и энергетика трибун подстегивала. Вы видели глаза ребят, которые бились отчаянно. И по качеству достаточно хорошие моменты были. Довольны результатом сегодня, победой в дерби.

Деян Станкович же даже поаплодировал своему визави перед тем, как пожать ему руку после матча. Как объяснил серб на пресс-конференции, так он показал, кто сегодня выиграл тренерскую дуэль. Своей же командой наставник "Спартака" был явно недоволен.





Деян Станкович главный тренер "Спартака" Нас можно критиковать, проигрывали дуэли сопернику. Не скажу, что у нас не было желания, но у них его было больше. Плюс мы мало били по воротам.

После этого матча "Спартак" с 16-ю очками упал на шестое место и постепенно увязает в середине таблицы. "Локо" же набрал 24 балла и поднялся на первое, сместив оттуда "Зенит".

Но…

"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0)

Голы: Кордоба, 88, Смолов, 90+.

"Краснодар": Агкацев, Петров (Гонсалес, 77), Тормена, Диего Коста, Оласа, Черников (Кастаньо, 74), Ленини, Батчи (Смолов, 82), Сперцян, Виктор Са (Козлов, 77), Кордоба.

"Зенит": Латышонок, Мантуан (Караваев, 46), Нино, Алип, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо (Ерохин, 90+), Кассьерра (Соболев, 76), Глушенков (Мостовой, 67), Лусиано (Педро, 67).

Предупреждения: Тормена, 14; Мантуан, 23; Клаудиньо, 27; Нино, 62.

На российском юге бились команды, которые до 10 тура так и не познали, что значит проиграть. Поэтому и занимали закономерно первые две строчки в турнирной таблице. При этом если у "Зенита" к этому моменту было три победы подряд, то у "Краснодара" – целых шесть.

Зная, что "Локомотив" свой бой выиграл, цена ошибки в этой встрече возросла до предела. И огрех у "Краснодара" случился прямо на старте – Лусиано Гонду забил быстрый мяч с передачи Максима Глушенкова. Благо для хозяев, арбитры зафиксировали офсайд. После этого основная угроза в первом тайме шла от Матео Кассьерры, особенно когда его удар в касание из-за штрафной приняла на себя штанга.

Но в основном же доминировал "Краснодар": "быки" буквально затоптали соперника, забрав у него всю территорию. При этом основная угроза до перерыва шла не с игры, а после штрафных в исполнении Эдуарда Сперцяна. В одном из эпизодов мяч на себя принял каркас ворот, а в другом в игру вступил Евгений Латышонок. Правда, вратарь "Зенита" выбил мяч точно на Кевина Ленини, но его добивание заблокировал Дуглас Сантос.

После перерыва сине-бело-голубые смотрелись куда более боевито, но и черно-зеленые не отдавали свое. И, по сути, игра катилась к нулевой ничьей, пока катастрофическую ошибку не допустил вышедший в перерыве Вячеслав Караваев. На 88 минуте защитник неосмотрительно скинул мяч назад Латышонку, на перехват ракетой вылетел Джон Кордоба, колумбийский форвард уложил вратаря и закатил в створ – 1:0.



А уже в добавленное время "Зенит" приговорили окончательно. Данила Козлов протащил мяч от своей половины поля и отдал пас направо, Смолов пропустил его под собой дальше на Кордобу, Джон нашел Федора обратной передачей, и российскому форварду оставалось лишь попасть с пары метров. С чем он безукоризненно и справился – 2:0. Отличный подарок городу, который 28 сентября праздновал свой день рождения.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после первого поражения в сезоне в эфире "Матч ТВ" косвенно дал понять, что фиаско во многом связано именно с огрехом Караваева.





Сергей Семак главный тренер "Зенита" Тяжелый матч, качество игры было абсолютно средним, минимум моментов и много борьбы, чувствовалось напряжение. Матч шел до ошибки, и первыми ее допустили мы, пропустив обидный мяч.

А вот главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев признался после игры, что вся команда счастлива такому результату. К слову, "быки" победили "Зенит" впервые с 2018 года, прервав тем самым серию из 12 матчей.





Мурад Мусаев главный тренер "Краснодара" Сегодня день города, тысячи людей уйдут со стадиона в хорошем настроении. В плане ментальности и становления команды для нас важно, что мы играли с "Зенитом" на равных и добились победы в концовке.

Благодаря седьмой виктории подряд "Краснодар" набрал 24 очка и разделил с "Локомотивом" первую строчку, при этом обогнав "железнодорожников" по дополнительным показателям. "Зенит" же с 23-мя баллами после трети чемпионата замыкает тройку лидеров.

