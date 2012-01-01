"Локомотив" и "Краснодар" возглавили таблицу РПЛ после 10 тура

28 сентября состоялись сразу два матча 10 тура Мир Российской Премьер-лиги, в которых решалась судьба лидерства в чемпионате: "Локомотив" в столичном дерби принимал "Спартак", а "Зенит" из Санкт-Петербурга отправился в гости к "Краснодару". О самых ярких моментах поединков расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Локомотив" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 3:1 (2:1)
Голы: Самошников, 7, 36, Воробьев, 58 – Барко (пенальти), 16.
"Локомотив": Лантратов, Ненахов (Севикян, 88), Ньямси, Монтес, Сильянов, Карпукас, Батраков (Сарвели, 81), Самошников, Баринов, Пиняев, Воробьев (Сулейманов, 59).
"Спартак": Максименко, Денисов (Хлусевич, 63), Абена (Умяров, 46), Бабич, Рябчук, Литвинов, Барко, Зобнин (Мартинс, 76), Угальде, Бонгонда (Маркиньос, 63), Николсон (Виллиан Жозе, 63).
Предупреждения: Бабич, 45+; Угальде, 47; Рябчук, 61; Самошников, 69; Барко, 71; Мартинс, 86; Хлусевич, 90+.
Очередной столичное дерби в новом сезоне Мир Российской Премьер-лиги, в котором команды решали совершенно противоположные задачи. "Локомотив" с первых туров неожиданно для многих влетел в чемпионскую гонку, даже несмотря на потерю целой группы лидеров, – и точно не хотел из нее выпадать. А вот "Спартак" пока чередует классные матчи с тусклыми, и поэтому на старте сезона слегка отвалился от группы лидеров.
Этот матч для красно-белых начался примерно так же, как и дерби с "Динамо" в прошлом туре – с пропущенного гола не первых минутах. "Локо" разогнал атаку по левому флангу, Сергей Пиняев пасом нашел вылетевшего из-за спины защитника гостей Илью Самошникова, и тот прошил Александра Максименко – 1:0. Правда, "Спартак" свою "баранку" на табло тоже закрыл быстро: прекрасная комбинация с выводом на удар Тео Бонгонды, и Артем Карпукас смог остановить конголезского полузащитника лишь с фолом. Пенальти без лишних конфузов исполнил Эсекьель Барко – 1:1.
Надо сказать, что в целом-то команды создавали не так много моментов. Но то, что получалось, обычно заканчивалось голом. Вот и на 36-й минуте "Локо" веером разыграл атаку с переводом на правый фланг, где все тот же Самошников, абсолютно позабытый защитой "Спартака", спокойно принял мяч в штрафной и неотразимо зарядил верхом – 2:1.
У красно-белых был шикарный шанс почти тут же сравнять счет: мощнейший выстрел Шамара Николсона в упор отразил Илья Лантратов. Но в целом же игра у "Спартака" в атаке совсем не шла, по случаю чего главный тренер команды Деян Станкович частенько застывал на бровке в задумчивой позе.
А уж на 58-й минуте его подопечные попали в совсем уж непростую ситуацию. Маэстро результативности старта сезона Алексей Батраков длинной передачей бросил в прорыв на правый фланг Дмитрия Воробьева, форвард чуть сместился, убрал под левую и оформил изумительный по красоте гол в дальнюю девятку с легким рикошетом от защитника Срджана Бабича – 3:1.
Дальше же "Локо" был ближе к тому, чтобы забить четвертый, чем "Спартак" – хотя бы второй. Главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов после игры не скрывал, что очень доволен своими подопечными.
Деян Станкович же даже поаплодировал своему визави перед тем, как пожать ему руку после матча. Как объяснил серб на пресс-конференции, так он показал, кто сегодня выиграл тренерскую дуэль. Своей же командой наставник "Спартака" был явно недоволен.
После этого матча "Спартак" с 16-ю очками упал на шестое место и постепенно увязает в середине таблицы. "Локо" же набрал 24 балла и поднялся на первое, сместив оттуда "Зенит".
Но…
"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0)
Голы: Кордоба, 88, Смолов, 90+.
"Краснодар": Агкацев, Петров (Гонсалес, 77), Тормена, Диего Коста, Оласа, Черников (Кастаньо, 74), Ленини, Батчи (Смолов, 82), Сперцян, Виктор Са (Козлов, 77), Кордоба.
"Зенит": Латышонок, Мантуан (Караваев, 46), Нино, Алип, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо (Ерохин, 90+), Кассьерра (Соболев, 76), Глушенков (Мостовой, 67), Лусиано (Педро, 67).
Предупреждения: Тормена, 14; Мантуан, 23; Клаудиньо, 27; Нино, 62.
На российском юге бились команды, которые до 10 тура так и не познали, что значит проиграть. Поэтому и занимали закономерно первые две строчки в турнирной таблице. При этом если у "Зенита" к этому моменту было три победы подряд, то у "Краснодара" – целых шесть.
Зная, что "Локомотив" свой бой выиграл, цена ошибки в этой встрече возросла до предела. И огрех у "Краснодара" случился прямо на старте – Лусиано Гонду забил быстрый мяч с передачи Максима Глушенкова. Благо для хозяев, арбитры зафиксировали офсайд. После этого основная угроза в первом тайме шла от Матео Кассьерры, особенно когда его удар в касание из-за штрафной приняла на себя штанга.
Но в основном же доминировал "Краснодар": "быки" буквально затоптали соперника, забрав у него всю территорию. При этом основная угроза до перерыва шла не с игры, а после штрафных в исполнении Эдуарда Сперцяна. В одном из эпизодов мяч на себя принял каркас ворот, а в другом в игру вступил Евгений Латышонок. Правда, вратарь "Зенита" выбил мяч точно на Кевина Ленини, но его добивание заблокировал Дуглас Сантос.
После перерыва сине-бело-голубые смотрелись куда более боевито, но и черно-зеленые не отдавали свое. И, по сути, игра катилась к нулевой ничьей, пока катастрофическую ошибку не допустил вышедший в перерыве Вячеслав Караваев. На 88 минуте защитник неосмотрительно скинул мяч назад Латышонку, на перехват ракетой вылетел Джон Кордоба, колумбийский форвард уложил вратаря и закатил в створ – 1:0.
А уже в добавленное время "Зенит" приговорили окончательно. Данила Козлов протащил мяч от своей половины поля и отдал пас направо, Смолов пропустил его под собой дальше на Кордобу, Джон нашел Федора обратной передачей, и российскому форварду оставалось лишь попасть с пары метров. С чем он безукоризненно и справился – 2:0. Отличный подарок городу, который 28 сентября праздновал свой день рождения.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после первого поражения в сезоне в эфире "Матч ТВ" косвенно дал понять, что фиаско во многом связано именно с огрехом Караваева.
А вот главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев признался после игры, что вся команда счастлива такому результату. К слову, "быки" победили "Зенит" впервые с 2018 года, прервав тем самым серию из 12 матчей.
Благодаря седьмой виктории подряд "Краснодар" набрал 24 очка и разделил с "Локомотивом" первую строчку, при этом обогнав "железнодорожников" по дополнительным показателям. "Зенит" же с 23-мя баллами после трети чемпионата замыкает тройку лидеров.