Станкович – о ничьей с "Динамо": "Спартак" мог и проиграть, если бы не Максименко

22 сентября состоялось старейшее дерби страны: московский "Спартак" в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги дома принимал столичное "Динамо". С подробностями – спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва): 2:2 (2:1)

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Голы: Угальде, 7, Барко, 23 (с пенальти) – Тюкавин, 3, 90+.

"Спартак": Максименко, Хлусевич (Денисов, 46), Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Зобнин (Мартинс, 64), Барко, Бонгонда (Мангаш, 76), Медина (Зиньковский, 82), Угальде.

"Динамо": Лунев, Маричаль, Фернандес (Бальбуэна, 82), Майсторович, Даса, Фомин (Макаров, 89), Бителло, Карраскаль (Кутицкий, 68), Артур Гомес (Маухуб, 68), Нгамале (Гладышев, 82), Тюкавин.

Предупреждения: Бабич, 52; Бителло, 56; Маухуб, 72; Фернандес, 72; Медина, 79.

Удаления: Маухуб, 74 (две ЖК).

Новая серия столичного дерби с более чем 100-летней историей. И к ней "Спартак" и "Динамо" подошли с практически идентичными результатами: до очной встречи красно-белые заработали в РПЛ 15 очков, бело-голубые – 16. От лидирующего в таблице "Зенита", который в 9-м туре свой матч против воронежского "Факела" выиграл (3:1), отставать не хотели ни те, ни другие.

При этом главный тренер "Спартака" Деян Станкович в этом сезоне уже успел переиграть своего визави Марцела Личку, одержав разгромную победу во встрече группового этапа Кубка России со счетом 3:0. Да и в целом "Динамо" давненько не огорчало столичных соседей – в РПЛ бело-голубые в последний раз брали три очка в битве с красно-белыми аж в августе 2022-го.

Скучно с этими командами не бывает почти никогда, и матч 22 сентября стал еще одним тому доказательством: они прокатили зрителей, словно на качелях. Уже на второй минуте "Спартак" должен был открывать счет после классного розыгрыша мяча в штрафной с чуть неточным финальным ударом Романа Зобнина, а через мгновение "Динамо" отпраздновало свой гол. Вернувшийся в стартовый состав Муми Нгамале нашел брешь в обороне соперника и отдал пас влетевшему в опустевшую зону Константину Тюкавину, который классно пробил низом под рукой Александра Максименко – 0:1 уже на 3-й минуте.

Но на лаврах команда Лички почивала недолго. На седьмой минуте Манфред Угальде поймал отскок от игрока бело-голубых и классно пробил в ближний угол издали внешней стороной стороны – 1:1. После гола костариканец сделал трогательный жест, подняв над собой футболку одноклубника Маркиньоса: этим он поддержал бразильца, экстренно вернувшегося домой из-за гибели отца в ДТП.



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

"Спартак" сумел зацепиться за еще один шанс после того, как Хесус Медина выцарапал мяч у лицевой линии и сделал прострел, а снаряд улетел в руку Эли Дасы. Пенальти за такое дают неминуемо, и Эсекьель Барко исполнил приговор с профессиональным хладнокровием – 2:1 в пользу "Спартака" уже к 23-й минуте.

До перерыва "Динамо" сумело создать парочку неплохих атак в быстрых отрывах, однако чаще порывы гостей врезались в стену спартаковского прессинга. И под этим давлением гости начали понемногу вянуть. Второй тайм начался примерно в том же ключе, и подопечные Станковича даже не думали сбавлять темп. При этом про ворота после перерыва в пылу борьбы надолго позабыли и те, и другие.

Несмотря на неудачно складывающийся матч, Личка долгое время не прибегал к заменам. Но как только наставник "Динамо" пошел на ротацию, один из его ходов на усиление сыграл в обратную сторону — форвард Эль-Мехди Маухуб вместо штурма владений Максименко заработал две желтые карточки меньше чем за 10 минут пребывания на поле.

Однако в меньшинстве гости вдруг проснулись и сумели заставить соперника понервничать. На 83-й минуте Константин Тюкавин, ушедший в тень на две трети встречи, неплохо пробил из-за штрафной, и мяч после рикошета чиркнул перекладину. А чуть позже вышедший на замену Ярослав Гладышев здорово развернул соперника на фланге и продвинувшись ближе к центру, ударил в сетку с внешней стороны.

Главный арбитр встречи Сергей Иванов дал "Динамо" еще целых восемь добавленных к матчу минут на то, чтобы все же сравнять счет. И гости своим шансом воспользовались сполна: Тюкавин принял мяч в штрафной, одним движением убрал с пути Даниила Денисова и Руслана Литвинова, после чего спокойно послал мяч в сетку – 2:2. А после этого Гладышев едва не вывел свою команду вперед, но его выстрел влет парировал голкипер красно-белых. В итоге ничья, и каждый остается при своих.



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

После игры Марцел Личка отметил в эфире "Матч ТВ", что удаление, которое вызвало в стане "Динамо" жаркие споры с арбитром, стало для его команды эмоциональной встряской.



Марцел Личка главный тренер московского "Динамо" Я недоволен первым таймом, хотел видеть другую игру. Мы быстро забили, было еще две-три хорошие контратаки, но "Спартак" быстро сделал 2:1. Во втором тайме была плюс-минус равная игра, но красная карточка эмоционально нам помогла.

Деян Станкович, в свою очередь, объяснил, что довести матч до победы не удалось, так как команде немного не хватило качества. При этом наставник "Спартака" подчеркнул: до финального свистка соперник впереди почти ничего не создал.



Деян Станкович главный тренер московского "Спартака" Это дерби, "Динамо" создает сложности любому сопернику. В целом, у нас все было неплохо до последних минут. И нужно поблагодарить Максименко, он сотворил чудо, потому что мы могли и проиграть.

Ничья "Спартака" и "Динамо" оказалась на руку их конкурентам: "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив", которые находятся на первых трех строчках, свои матчи 9-го тура выиграли и увеличили отрыв от красно-белых и бело-голубых. У петербуржцев теперь 23 очка, у южан и столичных красно-зеленых – по 21-му. "Динамо" и "Спартак" же набрали 17 и 16 баллов соответственно, закрепившись на 4-5-м местах.