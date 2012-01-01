Семак – о дебюте Соболева за "Зенит": старается, двигается, но форму надо набирать

14 сентября московский ЦСКА дома уступил "Зениту" из Санкт-Петербурга в матче 8 тура МИР Российской Премьер-лиги. Единственный мяч забил аргентинец Лусиано Гонду. Игра была примечательна тем, что за гостей впервые в официальном матче сыграл Александр Соболев, громко покинувший "Спартак". Почему его дебют не впечатлил и чего армейцам не хватило для победы, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Гол: Гонду, 43.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Зделар, Гайич (Келлвен, 64), Круговой, Файзуллаев (Гуарирапа, 71), Жемалетдинов (Койта, 64), Мусаев.

"Зенит": Латышонок, Караваев, Нино, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос (Алип, 46), Вендел (Васильев, 90+), Клаудиньо, Гонду (Мантуан, 71), Кассьерра (Ахметов, 90+), Соболев (Ерохин, 60).

Предупреждения: Гайич, 33; Вендел, 44; Барриос, 45+; Мойзес, 80; Алип, 80; Обляков, 83; Нино, 83; Келлвен, 90+.

Уже какой год расклад сил в матчах между ЦСКА и "Зенитом" примерно одинаковый: петербуржцы бьются за чемпионство, москвичи идут в преследователях, но с приличным отставанием. К 8-му туру сине-бело-голубые, конечно, еще не успели накопить солидный гандикап, но даже отрыв в 4 очка от команды Марко Николича уже немало говорил о раскладах.

Сценарий игр с этой солидной вывеской в последнее время тоже во многом похож: никакого карнавала, хотя и латиноамериканцев на поле хватает, – только борьба в кость и не больше двух голов. Матч, сыгранный 14 сентября 2024 года, исключением не стал, о чем сигнализирует всего один мяч и аж восемь желтых карточек.

Да, в нем были дополнительные интриги, одна из которых – дебют форварда Александра Соболева, с большим скандалом ушедшего из московского "Спартака". Причем главный тренер петербуржцев Сергей Семак доверил ему место сразу в стартовом составе, где он расположился в центре тройки нападения с Матео Кассьеррой и еще одним летним новичком клуба, аргентинцем Лусиано Гонду. Своим первым матчем Соболев, мягко говоря, с ума не свел: за 60 проведенных на поле минут минимум полезных касаний мяча, много проигранных единоборств и почти никакой остроты у ворот Игоря Акинфеева.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Зато российский чемпионат продолжает разрывать Гонду: Лусиано ударно дебютировал за "Зенит" в 7-м туре против "Пари НН", забив дважды, затем оформил дубль в товарищеском матче с казахстанским "Кайратом", а против ЦСКА аргентинец отметился единственным в этой игре голом. На 43-й минуте армейцы вроде как смогли погасить атаку "Зенита", но Гонду выцарапал мяч и отдал на Кассьерру. Матео дальше отпасовал Венделу, тот левее на Дугласа Сантоса, и бразилец идеальным кроссом нашел в штрафной все того же здорово открывшегося Лусиано. Парировать его удар головой было почти нереально – 0:1.

А после этого ЦСКА чуть не пропустил второй: Соболев сотворил свой единственный яркий перфоманс, выведя в касание Кассьерру один на один, колумбиец уже убрал на замахе Акинфеева и готовился праздновать, но полет мяча в сетку прервал Милан Гайич.

История в том, что до двух этих эпизодов инициативой владели исключительно хозяева – здорово контролировали мяч, качественно прессинговали и создавали больше атак на ворота Евгения Латышонка. Но завершали их армейцы из раза в раз неточными дальними ударами. Похожая картина была и во втором тайме, лишь с той оговоркой, что выстрелов как таковых у ЦСКА стало поменьше.

Надежды красно-синих отыграться укрепились после выхода на поле Сауля Гуарирапы – 21-летний венесуэльский форвард, который в прошлом сезоне забил за "Сочи" 8 мячей в 10 матчах, переехал в Москву в последний день трансферного окна 12 сентября. Его появление тоже было одной из интриг – сходу расчехлит голевую пушку, как тот же Лусиано, или придется подождать. В итоге Гуарирапа дал краску за счет умения цепляться за мяч, техники и прекрасного подыгрыша, но оборона "Зенита" справилась.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Гости довели игру до победы, да еще и могли забить второй в редкой атаке на 76-й минуте, когда Кассьерра замыкал подачу головой ударом по центру, с которым справился Акинфеев. В этом и есть нынешний класс "Зенита" – умение выуживать три очка даже в тех поединках, которые складываются тяжело и явно не в их пользу. На послематчевой пресс-конференции Сергей Семак похвалил соперника, но признал, что в целом игра вышла тускловатой.





Сергей Семак главный тренер "Зенита" ЦСКА провел очень хорошую игру по движению, настрою, борьбе. Эмоциональное напряжение держалось до финального свистка, поэтому с точки зрения энергетики матч получился. Но что касается качества игры и голевых моментов, здесь для зрителей было немножко скучновато. Это был не лучший наш матч, но главное, мы одержали победу.

Отдельно Семак разобрал игру Александра Соболева: по словам главного тренера "Зенита", пока форвард еще не в оптимальных кондициях, но он над этим работает.

"Ему нужно набрать форму, но главное, он старается, двигается. Адаптация в команде, которая, безусловно, необходима, – она придет", – подчеркнул Семак.

В свою очередь, Марко Николич даже несмотря на поражение остался доволен самоотдачей своих футболистов. По его словам, получилось практически все, кроме самого главного – результата.





Марко Николич главный тренер ЦСКА Жаль парней, но я сказал им поднять головы, что не надо переживать. Если мы с такими эмоциями и качеством будем играть дальше, у нас все получится.

После 8-го тура "Зенит" набрал 20 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. ЦСКА же с 13-ю баллами пока на 5-й строчке, но после игр конкурентов в воскресенье может откатиться еще ниже.

