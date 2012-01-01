Тренер "Динамо" Личка – о поражении от "Спартака": игра для нас стала не фартовой

2 октября в старейшем дерби России сразились столичные "Динамо" и "Спартак" – матч состоялся в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В тяжелейшем поединке красно-белые одержали победу со счетом 3:2. О непредсказуемом сценарии этой встречи расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 2:3 (2:1)

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Голы: Даса, 2, Маухуб, 20 – Барко, 10 (с пенальти), Мартинс, 83, Виллиан Жозе, 90.

"Динамо": Лещук, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Даса, Гагнидзе (Кутицкий, 82), Лаксальт (Фомин, 74), Гладышев (Артур Гомес, 66), Карраскаль (Бителло, 74), Макаров, Маухуб (Тюкавин, 74).

"Спартак": Селихов, Хлусевич (Денисов, 46), Литвинов (Абена, 59), Бабич, Мангаш, Умяров, Пруцев (Мартинс, 46), Барко, Бонгонда (Николсон, 59), Маркиньос, Угальде (Виллиан Жозе, 76).

Предупреждения: Маухуб, 17; Хлусевич, 19; Литвинов, 55; Кутицкий, 90+.

Кубок России по футболу потихоньку выходит на финишную прямую – на дворе уже 5-й тур, и тут стоит немного напомнить регламент турнира. В Пути РПЛ 16 участников Премьер-лиги изначально были разделены на четыре группы, где в плей-офф выходят первые два места, а участник с третьего продолжает борьбу в Пути регионов, где бьются клубы из низших лиг. Последние же места вылетают из турнира насовсем.

В трех из четырех групп аутсайдеры уже определены: в квартете А с последнего места уже не выберутся "Крылья Советов", в B – "Оренбург", а в C – "Пари НН". Шансы вмешаться в борьбу за третью строчку остались лишь у воронежского "Факела" в группе D. Столичные же клубы уже гарантировали себе продолжение борьбы в той или иной турнирной сетке, и особенно мощно выглядит "Локомотив", который сделал пять побед в пяти матчах.

Но вернемся к старейшему дерби страны. "Спартак" и московское "Динамо" к 5-му туру заняли первые два места в квартете А: красно-белые были чуть выше (9 очков), бело-голубые – ниже (8). Под ними с 7-ю баллами выжидало "Динамо" махачкалинское, которое успело потрепать нервы и тем, и другим, и явно мечтает вмешаться в битву за путевку в плей-офф Пути РПЛ. А значит, ни "Спартаку", ни "Динамо" столичному проигрывать в очном поединке было крайне нежелательно.

Москвичи за август–начало октября бились между собой уже в третий раз, и в двух предыдущих играх "гладиаторы" Деяна Станковича так и не поддались подопечным Марцела Лички. В первой игре Кубка у "Динамо" вообще было мало шансов против "Спартака" (0:3), а вот в РПЛ красно-белые ведя по ходу пьесы в итоге едва не упустили ничью (2:2). Но бросать все силы в бой тренеры все же не стали – Станкович и Личка выпустили на поле арены в Петровском парке смешанные составы, дав отдохнуть некоторым лидерам.

В скорострельности команды явно решили посоревноваться с матчем Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Селтиком", сыгранном накануне. Уже на 2-й минуте Хорхе Карраскаль мягко подал с углового на край штрафной, где никем не прикрытый Эли Даса пробил влет четко в дальний нижний угол – гол-красавец сделал счет 1:0 в пользу "Динамо". Однако почти тут же Николас Маричаль сыграл рукой в своей штрафной, и Эсекьель Барко с пенальти прошил голкипера бело-голубых Игоря Лещука – 1:1 уже в первой десятиминутке.

А на исходе 20-й снова гол – ну а чего тянуть? Срджан Бабич обрезался на своей половине поля, все тот же Карраскаль протащил мяч в штрафную и отдал пас под гол Эль-Мехди Маухубу – 2:1 без шума и пыли в пользу бело-голубых.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Счет мог быть и крупнее, реализуй "Динамо" после этого все свои многочисленные шансы. "Спартак" же почти до конца тайма не смог создать ничего, сподобившись на парочку острых моментов лишь на исходе 45-минутки. После таких концертов результаты опросов ВЦИОМ о низком интересе к российскому футболу были бы точно другими. Правда, Станкович от того, что его команда подарила столько презентов сопернику, вряд ли остался в восторге – слишком уж много "Спартак" пропускает в последнее время.

Однако если в первом тайме команды позабыли про середину поля, проходя ее без сопротивления, то во втором – про ворота. По крайней мере, на большую часть игрового отрезка. "Динамо" отдало мяч "Спартаку", который толком никак не мог им продуктивно распорядиться. И все шло для бело-голубых неплохо, оборонялись слаженно и гасили пожары без лишней воды. Пока не начал чудить все тот же Маричаль, "заработавший" до этого для "Спартака" пенальти.

На 83-й минуте Николас неудачно сыграл вблизи своих ворот, подарив сопернику угловой. Вышедший на замену Шамар Николсон пробил в дальний и чуть не попал, а еще один игрок ротации Кристофер Мартинс затолкал мяч в сетку, пробив между ног у все того же Маричаля – 2:2.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

А уже на 90-й люксембуржец заработал для "Спартака" штрафной близко к воротам и прямо по центру, и этот эпизод, как оказалось, стал для гостей победным. И тут любопытен исполнитель стандарта: новичок красно-белых, нападающий Виллиан Жозе, критикуемый на старте сезона своим же клубом за плохую форму, взял, да и положил как рукой мяч в сетку прямым ударом близко к девятке – 3:2. Правда, если бы не прореха в стенке, которую неудачно выпрыгнув создал Маричаль, все могло сложиться иначе.

После этого страсти на поле закипели настолько, что защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна даже умудрился повздорить с одним из докторов "Спартака". Но даже несмотря на то, что вместо пяти добавленных минут команды волей главного арбитра Виталия Мешкова отыграли больше девяти, Марцел Личка и его команда в старейшем дерби страны вновь остались ни с чем.

После игры главный тренер "Динамо" в эфире "Матч ТВ" признал, что второй тайм его команда провела слабее ожидаемого.





Марцел Личка главный тренер "Динамо" "Спартак" забрал мяч, инициативу, и мы, к сожалению, не дотерпели до конца. Соперник за второй тайм заслужил победу. Для нас же игра, можно сказать, была не фартовой.

А вот у "Спартака" на вопросы журналистов после игры отвечал не Деян Станкович – за излишние эмоции наставника красно-белых удалили с поля в конце второго тайма. Поэтому вместо него на интервью пришел помощник главного тренера Ненад Сакич. По его словам, несмотря на ошибки, команде удалось показать свой футбол.





Ненад Сакич помощник главного тренера "Спартака" Понимаем, что иногда идем на риск, но это часть нашего игрового стиля. Ошибки случаются, но очень важно, что нам удалось одержать волевую победу. Два раза соперник вел в счете, но мы смогли отыграться. Очень сложный матч, но я очень рад этой победе.

"Спартак" набрал 12 очков и гарантировал себе первое место в группе А. При этом осечкой московского "Динамо" одноименная махачкалинская команда воспользоваться не смогла: проигрывая по ходу встречи с "Крыльями" 0:3, им героически удалось отыграться, однако в серии пенальти точнее были самарцы.

Теперь судьба второй строчки в квартете решится в заключительном туре, который будет сыгран 22–24 октября.

