Тренер "Динамо" Личка – о поражении от "Спартака": игра для нас стала не фартовой

2 октября в старейшем дерби России сразились столичные "Динамо" и "Спартак" – матч состоялся в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В тяжелейшем поединке красно-белые одержали победу со счетом 3:2. О непредсказуемом сценарии этой встречи расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 2:3 (2:1)
Голы: Даса, 2, Маухуб, 20 – Барко, 10 (с пенальти), Мартинс, 83, Виллиан Жозе, 90.
"Динамо": Лещук, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Даса, Гагнидзе (Кутицкий, 82), Лаксальт (Фомин, 74), Гладышев (Артур Гомес, 66), Карраскаль (Бителло, 74), Макаров, Маухуб (Тюкавин, 74).
"Спартак": Селихов, Хлусевич (Денисов, 46), Литвинов (Абена, 59), Бабич, Мангаш, Умяров, Пруцев (Мартинс, 46), Барко, Бонгонда (Николсон, 59), Маркиньос, Угальде (Виллиан Жозе, 76).
Предупреждения: Маухуб, 17; Хлусевич, 19; Литвинов, 55; Кутицкий, 90+.
Кубок России по футболу потихоньку выходит на финишную прямую – на дворе уже 5-й тур, и тут стоит немного напомнить регламент турнира. В Пути РПЛ 16 участников Премьер-лиги изначально были разделены на четыре группы, где в плей-офф выходят первые два места, а участник с третьего продолжает борьбу в Пути регионов, где бьются клубы из низших лиг. Последние же места вылетают из турнира насовсем.
В трех из четырех групп аутсайдеры уже определены: в квартете А с последнего места уже не выберутся "Крылья Советов", в B – "Оренбург", а в C – "Пари НН". Шансы вмешаться в борьбу за третью строчку остались лишь у воронежского "Факела" в группе D. Столичные же клубы уже гарантировали себе продолжение борьбы в той или иной турнирной сетке, и особенно мощно выглядит "Локомотив", который сделал пять побед в пяти матчах.
Но вернемся к старейшему дерби страны. "Спартак" и московское "Динамо" к 5-му туру заняли первые два места в квартете А: красно-белые были чуть выше (9 очков), бело-голубые – ниже (8). Под ними с 7-ю баллами выжидало "Динамо" махачкалинское, которое успело потрепать нервы и тем, и другим, и явно мечтает вмешаться в битву за путевку в плей-офф Пути РПЛ. А значит, ни "Спартаку", ни "Динамо" столичному проигрывать в очном поединке было крайне нежелательно.
Москвичи за август–начало октября бились между собой уже в третий раз, и в двух предыдущих играх "гладиаторы" Деяна Станковича так и не поддались подопечным Марцела Лички. В первой игре Кубка у "Динамо" вообще было мало шансов против "Спартака" (0:3), а вот в РПЛ красно-белые ведя по ходу пьесы в итоге едва не упустили ничью (2:2). Но бросать все силы в бой тренеры все же не стали – Станкович и Личка выпустили на поле арены в Петровском парке смешанные составы, дав отдохнуть некоторым лидерам.
В скорострельности команды явно решили посоревноваться с матчем Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Селтиком", сыгранном накануне. Уже на 2-й минуте Хорхе Карраскаль мягко подал с углового на край штрафной, где никем не прикрытый Эли Даса пробил влет четко в дальний нижний угол – гол-красавец сделал счет 1:0 в пользу "Динамо". Однако почти тут же Николас Маричаль сыграл рукой в своей штрафной, и Эсекьель Барко с пенальти прошил голкипера бело-голубых Игоря Лещука – 1:1 уже в первой десятиминутке.
А на исходе 20-й снова гол – ну а чего тянуть? Срджан Бабич обрезался на своей половине поля, все тот же Карраскаль протащил мяч в штрафную и отдал пас под гол Эль-Мехди Маухубу – 2:1 без шума и пыли в пользу бело-голубых.
Счет мог быть и крупнее, реализуй "Динамо" после этого все свои многочисленные шансы. "Спартак" же почти до конца тайма не смог создать ничего, сподобившись на парочку острых моментов лишь на исходе 45-минутки. После таких концертов результаты опросов ВЦИОМ о низком интересе к российскому футболу были бы точно другими. Правда, Станкович от того, что его команда подарила столько презентов сопернику, вряд ли остался в восторге – слишком уж много "Спартак" пропускает в последнее время.
Однако если в первом тайме команды позабыли про середину поля, проходя ее без сопротивления, то во втором – про ворота. По крайней мере, на большую часть игрового отрезка. "Динамо" отдало мяч "Спартаку", который толком никак не мог им продуктивно распорядиться. И все шло для бело-голубых неплохо, оборонялись слаженно и гасили пожары без лишней воды. Пока не начал чудить все тот же Маричаль, "заработавший" до этого для "Спартака" пенальти.
На 83-й минуте Николас неудачно сыграл вблизи своих ворот, подарив сопернику угловой. Вышедший на замену Шамар Николсон пробил в дальний и чуть не попал, а еще один игрок ротации Кристофер Мартинс затолкал мяч в сетку, пробив между ног у все того же Маричаля – 2:2.
А уже на 90-й люксембуржец заработал для "Спартака" штрафной близко к воротам и прямо по центру, и этот эпизод, как оказалось, стал для гостей победным. И тут любопытен исполнитель стандарта: новичок красно-белых, нападающий Виллиан Жозе, критикуемый на старте сезона своим же клубом за плохую форму, взял, да и положил как рукой мяч в сетку прямым ударом близко к девятке – 3:2. Правда, если бы не прореха в стенке, которую неудачно выпрыгнув создал Маричаль, все могло сложиться иначе.
После этого страсти на поле закипели настолько, что защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна даже умудрился повздорить с одним из докторов "Спартака". Но даже несмотря на то, что вместо пяти добавленных минут команды волей главного арбитра Виталия Мешкова отыграли больше девяти, Марцел Личка и его команда в старейшем дерби страны вновь остались ни с чем.
После игры главный тренер "Динамо" в эфире "Матч ТВ" признал, что второй тайм его команда провела слабее ожидаемого.
А вот у "Спартака" на вопросы журналистов после игры отвечал не Деян Станкович – за излишние эмоции наставника красно-белых удалили с поля в конце второго тайма. Поэтому вместо него на интервью пришел помощник главного тренера Ненад Сакич. По его словам, несмотря на ошибки, команде удалось показать свой футбол.
"Спартак" набрал 12 очков и гарантировал себе первое место в группе А. При этом осечкой московского "Динамо" одноименная махачкалинская команда воспользоваться не смогла: проигрывая по ходу встречи с "Крыльями" 0:3, им героически удалось отыграться, однако в серии пенальти точнее были самарцы.
Теперь судьба второй строчки в квартете решится в заключительном туре, который будет сыгран 22–24 октября.