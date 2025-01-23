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23 января, 08:30

Происшествия

Новости регионов: крыша здания загорелась в Краснодаре

Новости регионов: крыша здания загорелась в Краснодаре

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Крыша трехэтажного здания загорелась на улице Зиповской в Краснодаре. Пожар на площади 600 квадратных метров локализовали рано утром 23 января. Внутри находятся ресторан и пекарня. На месте ЧП работают более 50 специалистов и 16 единиц техники.

Сразу несколько регионов России накрыла метель. Снежный шторм пришел в Сибирь, Поволжье и на Урал. В Новосибирской области в порывах ветер разгонялся до 30 метров в секунду и сбивал с ног людей, валил деревья и разрушал фасады зданий. На Ямале и в Бурятии из-за непогоды перекрывали дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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