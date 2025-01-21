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Новости

21 января, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": работодатель оставил москвичке многомиллионный кредит

"Московский патруль": работодатель оставил москвичке многомиллионный кредит

"Московский патруль": кот упал в торговый зал с подвесного потолка

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Многомиллионный кредит под залог столичной трешки оставил на одну из жительниц столицы ее работодатель. Деньги потребовались якобы на развитие бизнеса. Компания обещала погашать долг самостоятельно.

Квартира ушла с молотка, а женщина стала банкротом. В ходе банкротства выяснилось, что у пострадавшей, как у гендиректора, имеется еще и задолженность перед налоговой в размере более 20 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".

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