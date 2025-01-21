21 января, 21:45Происшествия
"Московский патруль": работодатель оставил москвичке многомиллионный кредит
Многомиллионный кредит под залог столичной трешки оставил на одну из жительниц столицы ее работодатель. Деньги потребовались якобы на развитие бизнеса. Компания обещала погашать долг самостоятельно.
Квартира ушла с молотка, а женщина стала банкротом. В ходе банкротства выяснилось, что у пострадавшей, как у гендиректора, имеется еще и задолженность перед налоговой в размере более 20 миллионов рублей.
Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".