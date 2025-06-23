Умер актер из сериалов "След" и "Слепая" Сергей Букреев

Фото: кадр из сериала "Слепая"; режиссеры – Кира Мещерякова, Алина Поличук, Григорий Пичул, Александр Данильцев, Антон Даниленко, Анастасия Рыжова, Дмитрий Юрченко, Борис Пинхасик, Владимир Кочуров; производство – Объединение Телевизионных Компаний, телеканал ТВ-3

Актер театра и кино Сергей Букреев, известный по ролям в сериалах "След", "Пятницкий" и "Слепая", а также фильме "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу "Театра.doc".

Как указали в учреждении, у Букреева случился сердечный приступ, когда он играл одну из ролей в пьесе "Палачи" ирландского драматурга Мартина Макдонаха. Во время антракта актер вышел на улицу и упал без сознания.

Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли, уточнили в театре. Информация о дате и месте прощания пока не поступала.

Букреев родился 19 июля 1968 года в Москве. В молодости он работал в цирке дрессировщиком медведей, а также писал и исполнял песни.

Во время работы в "Театре.doc" он принимал участие в таких постановках, как "Кастинг", "Новая Антигона", "Кто любит Панкратова?", "Хлам", "Юбилей отца" и других. Кроме того, артист был автором книг "Русские хокку" и "Жизнь продолжается".