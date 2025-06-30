Замгендиректора "России сегодня" Кожину похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Первого заместителя гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Галину Кожину похоронили в Москве на аллее журналистов Троекуровского кладбища, сообщает РИА Новости.

Церемонию прощания посетили родные и близкие Кожиной, а также гендиректор компании Дмитрий Киселев, генеральный директор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин, замглавы Минцифры Бэлла Черкесова и гендиректор RT Алексей Николов. Венки прислали "Россия сегодня", ВГТРК, RT, а также агентства РАПСИ и ТАСС.

Киселев назвал Кожину "матерью-основательницей" медиагруппы, поскольку она работала в компании с 1987 года, когда организация еще называлась Агентство печати "Новости" (АПН).

"Можно сказать, что она сделала прекрасную карьеру, но никто никогда не ставил под сомнение ее профессиональные человеческие качества. Эта карьера была абсолютно оправдана, понятна, объяснима", – добавил он.

Также гендиректор "России сегодня" отметил, что большой заслугой Кожиной можно считать баланс и добрые отношения в коллективе. По его словам, первый заместитель обладала как способностью сопереживать и женской элегантностью, так и скрупулезностью и работоспособностью.

В свою очередь, Волин обратил внимание на человечность, доброту и справедливость Кожиной. Он подчеркнул, что она при составлении бюджета видела людей за цифрами.

"Мы все любили и будем любить, и будем помнить, это совершенно точно", – указал Волин.

О смерти Кожиной стало известно 25 июня. Сообщалось, что она скончалась после тяжелой и продолжительной болезни.

В "России сегодня" Кожина занималась совершенствованием деятельности финансово-экономических подразделений. Принимала участие в реализации информационных проектов и акциях медиагруппы, которые были направлены на укрепление позитивного образа России на международной арене.

Кожина была удостоена ордена Почета, звания "Заслуженный экономист России" медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также ей вручались почетная грамота президента России, почетный знак Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество" и благодарность министерства финансов.