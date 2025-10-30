"Поволжский маньяк" обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде

Фото: телеграм-канал "Следком"

"Поволжский маньяк" Радик Тагиров, который расправился с 31 пенсионеркой, подал кассационную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда России на свой пожизненный приговор. Это следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Апелляция Тагирова поступила в суд 27 октября. Пока дата рассмотрения жалобы не назначена.

В прошлой апелляции Тагиров заявлял, что вынесенный в отношении него приговор является "незаконным, необоснованным и несправедливым". Он призывал отменить решение суда и вернуть дело прокурору в связи с тем, что он не причастен к совершению вменяемых ему преступлений.

"Поволожского маньяка" задержали в декабре 2020 года. Ему были предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство.

По версии следствия, Тагиров совершал преступления с марта 2011 года по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.

Злоумышленник, притворяясь работником коммунальной службы, входил в доверие к одиноким пожилым женщинам, проникал в квартиры и нападал на них. После удушения и избиения мужчина похищал деньги и прочие ценности.

В феврале 2024 года гособвинитель потребовал, чтобы суд приговорил Тагирова к пожизненному заключению в колонии особого режима. В результате Верховный суд Татарстана удовлетворил просьбу прокурора и принял соответствующее решение.

Мужчина был признан виновным в совершении 31 убийства, 3 покушений на убийство, 34 разбойных нападений. Первые 10 лет "поволжский маньяк" будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима. Также суд удовлетворил 4 гражданских иска о компенсации морального вреда на сумму 1,72 миллиона рублей.

