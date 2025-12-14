Делегация РФ прибыла в Вашингтон для участия в заседании шерп G20

Фото: ТАСС/Zuma

Делегация России прибыла в Вашингтон для участия в заседании шерп G20 под американским председательством. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что 15–16 декабря параллельно пройдут заседания шерп и финансовых представителей членов форума. Российскую делегацию возглавила шерп Светлана Лукаш.

По словам Бердыева, он вошел в состав сопровождения в качестве су-шерпы вместе с сотрудниками администрации президента РФ, МИД РФ, Минфина РФ и посольства в Вашингтоне.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Москва всегда готова к активной и конструктивной работе в формате "Группы двадцати". Он отметил, что РФ намерена работать с США в рамках G20.

При этом Владимир Путин указывал, что не планирует лично принимать участие в саммите "Большой двадцатки". Однако он уточнял, что Россия будет представлена на "достойном уровне".

