Знакомый Поволжского маньяка рассказал о его семье

14:11
Фото: соцсети
Знакомый подозреваемого в серии убийств пожилых женщин в Татарстане, так называемого Поволжского маньяка, рассказал Москве 24 о том, что задержанный в общении намекал, что его жизнь так или иначе будет связана с умершими людьми.
Кирилл (имя изменено. – Прим. ред.) раньше был коллегой подозреваемого. "Работали вместе на производстве. Там как-то пошли слухи, что он живет с мужчиной, еще вроде какой-то инцидент в душевой был, но я не видел сам. А так он с работы вместе с учетчицей ходил, но вряд ли у них что было, ей лет 60, наверное, тогда было", – объяснил мужчина.
Также Кирилл рассказал все, что ему известно о семье подозреваемого в убийствах.
При этом подозреваемый не вызывал у Кирилла впечатления агрессивного или злого мужчины. "Обычный, веселый мужик, шутил всегда. Правда, он больше со старшими тусовал. Он самбо занимался, в принципе не особо вспыльчивый, спортсмен же. Но придушить мог, если лезли", – отметил Кирилл.
Ранее в Татарстане задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин. По информации источника, убийства совершались на территории Приволжского федерального округа с 2011 года.
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