Знакомый Поволжского маньяка рассказал о его семье

Фото: соцсети

Знакомый подозреваемого в серии убийств пожилых женщин в Татарстане, так называемого Поволжского маньяка, рассказал Москве 24 о том, что задержанный в общении намекал, что его жизнь так или иначе будет связана с умершими людьми.

Кирилл (имя изменено. – Прим. ред.) раньше был коллегой подозреваемого. "Работали вместе на производстве. Там как-то пошли слухи, что он живет с мужчиной, еще вроде какой-то инцидент в душевой был, но я не видел сам. А так он с работы вместе с учетчицей ходил, но вряд ли у них что было, ей лет 60, наверное, тогда было", – объяснил мужчина.

Также Кирилл рассказал все, что ему известно о семье подозреваемого в убийствах.





Кирилл друг подозреваемого в серии убийств Отец его в морге работал, а мать – не знаю. Смех у него такой неприятный иногда был и шутки. Мы на производстве памятники делали. Он тогда и говорил, что, мол, династия, батя с покойниками работал и он, мол, по тому же профилю. Была ли у него жена или нет – не знаю, он не говорил.

При этом подозреваемый не вызывал у Кирилла впечатления агрессивного или злого мужчины. "Обычный, веселый мужик, шутил всегда. Правда, он больше со старшими тусовал. Он самбо занимался, в принципе не особо вспыльчивый, спортсмен же. Но придушить мог, если лезли", – отметил Кирилл.

Ранее в Татарстане задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин. По информации источника, убийства совершались на территории Приволжского федерального округа с 2011 года.