В Петербурге задержали фотомодель по подозрению в убийстве мужа

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В Санкт-Петербурге задержали фотомодель по обвинению в убийстве супруга по неосторожности, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, в съемной квартире в ходе ссоры задержанная ударила ножом мужчину. Пострадавшего увезли в больницу, где он позже скончался.

В региональном главке СК уточнили, что инцидент произошел на Гагаринской улице в центре города. В отношении 25-летней задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Имя задержанной в СК не уточнили. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд на Кубани арестовал 67-летнего жителя станицы Павловской по подозрению в убийстве жены, пасынка и ранении невестки погибшей. Мужчина в ходе бытовой ссоры нанес не менее трех ножевых ранений в область груди и шеи своей жене.

После этого он отправился к первому сыну жены, но ранил только невестку погибшей. После этого, как уточняют в ведомстве, мужчина приехал ко второму сыну супруги и убил его.