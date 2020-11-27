Учитель в ходе конфликта устроил стрельбу в школе Нальчика

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Стрельба произошла в школе в Нальчике в результате конфликта преподавателя и знакомого ученика, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

Отмечается, что между восьмиклассником и преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу. Из-за этого подросток позвал знакомых, чтобы те разобрались с учителем.

В ведомстве подчеркнули, что, когда они пришли, между ними и преподавателем завязалась потасовка.

"После этого учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет, вернулся в школу и произвел выстрелы в воздух", – сообщили в управлении МВД.

Ранее драка со стрельбой произошла в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что в потасовке приняли участие 10 человек. Драка произошла в результате конфликта в родительском чате.