Мужчину арестовали за стрельбу из револьвера в Измайловском парке

13:51
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерину Гузь.
Как уточняется, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу в Измайловском парке.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту временного проживания на улице 2-й Прядильной. Им оказался 31-летний приезжий мужчина. В ходе обыска помещения полицейские обнаружили и изъяли предмет, схожий с оружием, и пять патронов", – рассказала Гузь.
Исследование показало, что изъятый револьвер был переделан из сигнального охолощенного оружия.
Гузь рассказала, что подозреваемый открыл огонь в ходе перепалки с прохожими.
"После чего он достал револьвер, произвел выстрел в сторону оппонентов и скрылся. Пострадавших в результате выстрелов нет", – добавила она.
Подозреваемый находится под стражей по решению суда.
В начале октября сообщалось, что на северо-востоке столицы мужчина получил ранение из травматического оружия в ходе ссоры. Полиция задержала предполагаемого злоумышленника. Конфликт произошел между двумя мужчинами на Холмогорской улице. Один из них выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего доставили в больницу.
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