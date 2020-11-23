В Санкт-Петербурге возбудили дело из-за драки после ссоры в родительском чате

10:17
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Уголовное дело возбудили после драки из-за конфликта в родительском чате в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД РФ.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Один из участников инцидента, 28-летний мужчина, задержан на основании статьи 91 УПК РФ", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что потасовка произошла вечером 21 ноября на проспекте Тореза. Камеры видеонаблюдения зафиксировали драку двух групп людей. Всего в потасовке приняли участие порядка 10 человек.
Во время драки началась стрельба. У задержанных были изъяты газовый и травматический пистолеты. Пострадавших в результате инцидента не обнаружено.
Ранее в результате конфликта в родительском чате избили мужчину в Волгограде. По одной из версий, сестра попросила брата разобраться с мужчиной, который якобы написал оскорбления в ее адрес в родительском чате. Между мужчинами произошел конфликт. Пострадавшего доставили в больницу. 1 ноября он скончался, не приходя в сознание.
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