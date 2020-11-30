На Кубани арестован пенсионер, обвиняемый в убийстве жены и пасынка

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Суд на Кубани арестовал 67-летнего жителя станицы Павловской по подозрению в убийстве жены, пасынка и ранении невестки погибшей. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
По данным СУ СК РФ по региону, в прошлую среду 67-летний мужчина нанес не менее трех ножевых ранений в область груди и шеи своей жене из-за бытовой ссоры с ней. После этого он отправился к первому сыну жены, но ранил только невестку погибшей. После этого, как уточняют в ведомстве, мужчина приехал ко второму сыну супруги и убил его.
Место происшествия мужчина покинул, но вскоре его автомобиль заблокировали полицейские. Одному из них подозреваемый угрожал ружьем.
"Павловским районным судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта... Приняв во внимание тяжесть, общественную опасность и значимость совершенного преступления, суд согласился с доводами следствия и принял решение о заключении обвиняемого под стражу на срок два месяца – до 25 января 2021 года включительно", – говорится в сообщении суда.
Ранее в Подольске было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка. 9-летнего мальчика госпитализировали с пятью колото-резаными ранениями в области живота и спины.
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