Мужчина с ножом напал на двух человек на юго-западе Москвы

20:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На юго-западе Москвы задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по городу.
К экипажу вневедомственной охраны управления около одного из домов на Перекопской улице обратился мужчина. Он рассказал, что общался со своим другом возле подъезда, когда к ним подошел неизвестный в нетрезвом виде и начал приставать.
Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник достал нож и нанес оппонентам несколько ударов ножом, после чего скрылся. Росгвардейцы оказали им первую помощь и вызвали бригаду медиков.
Спустя несколько минут злоумышленник был задержан недалеко от места происшествия. 23-летнего москвича передали сотрудникам полиции. Пострадавших доставили в больницу.
Накануне в ТиНАО неизвестный ранил ножом двух человек и скрылся. Инцидент произошел в поселении Внуковском на улице Анны Ахматовой.
Нападавший скрылся, его разыскивают. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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