Мужчина с ножом напал на двух человек на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-западе Москвы задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по городу.

К экипажу вневедомственной охраны управления около одного из домов на Перекопской улице обратился мужчина. Он рассказал, что общался со своим другом возле подъезда, когда к ним подошел неизвестный в нетрезвом виде и начал приставать.

Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник достал нож и нанес оппонентам несколько ударов ножом, после чего скрылся. Росгвардейцы оказали им первую помощь и вызвали бригаду медиков.

Спустя несколько минут злоумышленник был задержан недалеко от места происшествия. 23-летнего москвича передали сотрудникам полиции. Пострадавших доставили в больницу.

Накануне в ТиНАО неизвестный ранил ножом двух человек и скрылся. Инцидент произошел в поселении Внуковском на улице Анны Ахматовой.

Нападавший скрылся, его разыскивают. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.