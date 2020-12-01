Фото: телеграм-канал "ОПЕР Слил"

В Татарстане задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, убийства совершались на территории Приволжского федерального округа с 2011 года.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали фотомодель по обвинению в убийстве супруга по неосторожности. Инцидент произошел на Гагаринской улице в центре города.

В отношении 25-летней задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".