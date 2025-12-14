Системы ПВО уничтожили 40 БПЛА над регионами РФ за четыре часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 40 украинских дронов над регионами России за четыре часа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 12:00 до 16:00 над территорией Брянской области было перехвачено 12 БПЛА. При этом еще по 8 беспилотников сбили над Курской и Белгородской областями, 5 – над Орловской областью, 3 – над Калужской областью, 2 – над Рязанской областью и по 1 над Тульской и Тамбовской областями.

Ранее фрагменты БПЛА вызвали возгорание неподалеку от территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае. По предварительным данным, за территорией НПЗ возле одного из контрольно-пропускных пунктов воспламенилась газовая труба. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен.

Кроме того, возгорание произошло на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки украинского дрона. После ЧП была объявлена эвакуация жителей прилегающих домов. Предварительно, никто не пострадал.

