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26 февраля, 16:06

Происшествия

Обвинение потребовало пожизненный срок "поволжскому маньяку" за убийство 31 пенсионерки

Фото: depositphotos/feedough

Прокуратура потребовала приговорить жителя Казани Радика Тагирова, который обвиняется в убийстве 31 пожилой женщины в 15 городах РФ, к пожизненному заключению. Об этом пишет ТАСС.

Гособвинитель в зале Верховного суда Татарстана подчеркнул, что отбывать наказание "поволжский маньяк" должен в исправительной колонии особого режима.

В декабре 2020 года Советский районный суд Казани арестовал Тагирова. Тогда его обвиняли в убийстве 26 пожилых женщин.

Мужчина рассказывал, что убивал своих жертв при помощи удушения, потому что этот способ был "тихий, быстрый, безболезненный для них". После он похищал у пенсионерок деньги и украшения, найденные в квартирах.

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происшествия
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