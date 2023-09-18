Отсидевший 22 года убийца сбежал из иркутской колонии в день освобождения

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Заключенный, отсидевший 22 года за убийство, сбежал из колонии-поселения в Иркутской области в день своего выхода из нее, сообщает РИА Новости.

Мужчина объявлен в розыск, теперь ему грозит новый срок. За побег предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

Речь идет о заключенном 1974 года рождения. Он незаконно покинул колонию-поселение при ИК-19 в рабочем поселке Марково. Там осужденные свободно передвигаются по территории и могут выводиться за ее пределы.

"Начало срока у него – 2001 год, конец срока – 2023 год. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться. В настоящее время за то, что самовольно покинул место, где отбывал наказание, объявлен в розыск", – уточнили в ГУ ФСИН РФ по региону.

Ранее трое осужденных совершили побег из колонии-поселения в Нижегородской области. Двоих уже удалось поймать. Мужчины были привлечены к ответственности за кражу.

Колония-поселение отличается тем, что там отсутствует охрана, а осужденным разрешают свободно перемещаться в пределах территории. Кроме того, с одобрения администрации можно посещать населенный пункт. Однако, если осужденные покидают колонию без разрешения, их могут обвинить в побеге из места лишения свободы.

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