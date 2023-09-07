Трое осужденных сбежали из нижегородской колонии-поселения

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Трое осужденных совершили побег из колонии-поселения в Нижегородской области. Двоих уже удалось поймать, уточнили в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по региону.

Мужчины были привлечены к ответственности за кражу.

"Утром 7 сентября в 04:00 во время обхода территории сотрудниками колонии-поселения № 15 в Краснобаковском районе выявлено отсутствие трех осужденных на спальных местах. В настоящее время двое осужденных задержаны, поиски третьего продолжаются", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Специалисты организовали поиски преступника в ближайших населенных пунктах. Проверяются неэксплуатируемые здания и окрестности.

Колония-поселение отличается тем, что там отсутствует охрана, а осужденным разрешают свободно перемещаться в пределах территории. Кроме того, с одобрения администрации можно посещать населенный пункт. Однако, если осужденные покидают колонию без разрешения, их могут обвинить в побеге из места лишения свободы.

Ранее в Карачаево-Черкесии из психбольницы сбежал неоднократно осужденный мужчина. Отмечалось, что он находился на принудительном лечении в клинике в поселке Кубрань.

СМИ писали, что незадолго до побега на мужчину завели уголовное дело по статье "Изнасилование". Также преступник, страдающий от психического расстройства, был осужден за кражи и иные имущественные преступления.



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