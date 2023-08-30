Задержанный за изнасилование мужчина сбежал из психбольницы в Карачаево-Черкесии

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В Карачаево-Черкесии из психбольницы сбежал неоднократно осужденный мужчина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью 26 августа. Мужчина, по информации источника, находился на принудительном лечении в клинике в поселке Кубрань в Карачаевском районе.

"Он протиснулся через решетку в окне на первом этаже больницы, дальше перелез через забор и убежал", – отметили в издании.

Как сообщает источник, мужчину заметили в поселке Новый Карачай, где он родился. Полицейские организовали там засаду, но задержать его пока не получилось. Вероятно, злоумышленник может скрываться где-то в населенном пункте.

В издании добавили, что незадолго до побега на мужчину завели уголовное дело по статье "Изнасилование". Также преступник, страдающий от психического расстройства, был осужден за кражи и иные имущественные преступления. Источник заявил, что до этого злоумышленник уже сбегал из психбольницы и его поймали спустя три дня.

Ранее сообщалось, что в Курской области два человека совершили побег из местной психиатрической клиники. Пациенты смогли взломать решетку на одном из окон здания. Спустя день их нашли мертвыми.

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