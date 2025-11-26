Обвиняемые в покушении на журналиста Соловьева хотели убить его с помощью пиццы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Обвиняемые в покушении на журналиста Владимира Соловьева хотели убить его с помощью отравленной пиццы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание суда.

В рамках рассмотрения дела была оглашена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых.

"Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ <...>, перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу", – говорится в плане покушения.

Весной 2022 года стало известно, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. Позже следователи возбудили уголовное дело. В ведомстве также уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева.

Сам журналист заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Соловьев признался, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала спецоперации России на Украине.

Следственный комитет завершил расследование дела в июле 2023 года. Трое из семи обвиняемых частично признали вину. Другие не стали комментировать что-либо по предъявленному обвинению.