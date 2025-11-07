Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

В Туле задержан мужчина, подозреваемый в убийстве отца бывшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следствие заявило, что ЧП произошло в ночь на 7 ноября в частном доме на Саратовской улице. По данным СК, 26-летний злоумышленник пришел к своей бывшей девушке домой, где ранил ножом ее отца. В результате последний умер на месте происшествия.

Помимо этого, молодой человек нанес множественные удары ножом матери девушки. Ее доставили в больницу, где женщине оказывают необходимую помощь. Кроме того, злоумышленник был в курсе того, что его бывшая возлюбленная находится в доме, поэтому он поджег кухню и скрылся с места происшествия.

Спустя время злоумышленник был задержан. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины и покушении на убийство двух женщин. На данный момент следователи и криминалисты осматривают место происшествия и проводят иные мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина убил знакомого, использовав молоток и нож. По версии СК, 19-летний молодой человек нанес 20-летнему знакомому смертельные ранения в результате возникшего между ними конфликта в квартире дома на Среднерогатской улице. Затем он вызвал скорую помощь.

После случившегося злоумышленник попытался свести счеты с жизнью, но ему была оказана помощь в медучреждении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Юноша задержан.

