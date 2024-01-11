Три фигуранта дела о покушении на журналиста Соловьева частично признали вину

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Трое из семи обвиняемых по делу о подготовке покушения на убийство журналиста Владимира Соловьева частично признали вину. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, находящийся в суде.

"Частично признаю вину, с квалификацией не согласен", – заявил один из подсудимый Денис Абраров после оглашения обвинения.

Также частично признали вину Андрей Пронский и Андрей Волков. Во время слушания во Втором Западном окружном военном суде они сообщили, что виновны только в умышленном повреждении или уничтожении имущества.

Другие не стали комментировать что-либо по предъявленному обвинению, сославшись на статью 51 Конституции России.

Весной прошлого года стало известно, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов.

СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Журналист, в свою очередь, заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Соловьев признался, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала спецоперации РФ на Украине.

СК завершил расследование дела 25 июля этого года. Отмечалось, что к ответственности привлечены восемь россиян.



Один из подозреваемых в подготовке покушения на Соловьева проходил принудительное лечение